Что известно о модной соцсети Clubhouse, в которой можно свободно болтать со звездами
Видео
«Жизнь других» в Кении: где можно встретить настоящий первобытный строй
Жанна Бадоева
Звездный гость

Горячая откровенность: Седокова в машине засветила кружевную манжету чулка

Пикантности кадру придала мужская рука, нежно обхватившая хрупкую ножку певицы.

Горячая откровенность: Седокова в машине засветила кружевную манжету чулка
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova/

38-летняя певица, бизнесвумен Анна Седокова – счастливая жена и мама троих детей. Звезда в прошлом году пошла под венец с возлюбленным, профессиональным баскетболистом Янисом Тиммой, в отношениях с которым была год. Артистка часто признается в любви своему мужу и подчеркивает, что он – единственный, кто смог сделать ее счастливой, и с ним она, как за каменной стеной.

В День Святого Валентина пара устроила романтический ужин в одном из столичных ресторанов. А после в машине Седокова решила подразнить мужа и подписчиков своего микроблога, засветив кружевную манжету черных чулок.

«Жена с хорошим поведением редко творит историю», — подписала пикантный кадр Седокова.

Седокова в машине засветила кружевную манжету чулка
Седокова в машине засветила кружевную манжету чулка. Фото: instagram.com/annasedokova/

При этом кадр мог бы показаться не столь горячим, если бы не сильная мужская рука мужа, который властно закрыл ею открывшееся бодро жены.

Смотрите также

Тэги

Анна СедоковаАнна Седокова фотооткровенное фотоСедокова образЯнис Тимма