Горячая откровенность: Седокова в машине засветила кружевную манжету чулка

38-летняя певица, бизнесвумен Анна Седокова – счастливая жена и мама троих детей. Звезда в прошлом году пошла под венец с возлюбленным, профессиональным баскетболистом Янисом Тиммой, в отношениях с которым была год. Артистка часто признается в любви своему мужу и подчеркивает, что он – единственный, кто смог сделать ее счастливой, и с ним она, как за каменной стеной.

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В День Святого Валентина пара устроила романтический ужин в одном из столичных ресторанов. А после в машине Седокова решила подразнить мужа и подписчиков своего микроблога, засветив кружевную манжету черных чулок.

«Жена с хорошим поведением редко творит историю», — подписала пикантный кадр Седокова.

При этом кадр мог бы показаться не столь горячим, если бы не сильная мужская рука мужа, который властно закрыл ею открывшееся бодро жены.

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