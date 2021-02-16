Горячая откровенность: Седокова в машине засветила кружевную манжету чулка

38-летняя певица, бизнесвумен Анна Седокова – счастливая жена и мама троих детей. Звезда в прошлом году пошла под венец с возлюбленным, профессиональным баскетболистом Янисом Тиммой, в отношениях с которым была год. Артистка часто признается в любви своему мужу и подчеркивает, что он – единственный, кто смог сделать ее счастливой, и с ним она, как за каменной стеной.
В День Святого Валентина пара устроила романтический ужин в одном из столичных ресторанов. А после в машине Седокова решила подразнить мужа и подписчиков своего микроблога, засветив кружевную манжету черных чулок.
«Жена с хорошим поведением редко творит историю», — подписала пикантный кадр Седокова.
При этом кадр мог бы показаться не столь горячим, если бы не сильная мужская рука мужа, который властно закрыл ею открывшееся бодро жены.