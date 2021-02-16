«Куколки»: 81-летний Виторган на прогулке покачал подросших дочек от Млодик на качелях

Малышки Клара и Этель от души повеселились с папой на детской площадке.

Актер театра и кино, Народный артист России Эммануил Виторган – многодетный отец. Причем, родителем двух младших милых дочек он стал уже в довольно преклонном возрасте. Малышка Этель появилась на свет в 2018 году, а следом за ней – сестренка, которую назвали Кларой. Девочки-погодки стали настоящим счастьем для Виторгана и его 58-летней третьей жены Ирины Млодик.

Папа с мамой души не чают в дочках, которые очень быстро растут. В конце февраля старшей Этель уже исполнится 3 годика. Девочки обожают папу, который проводит с ним все свободное время. Накануне он отправился с малышками на детскую площадку, где показал наследниц на зимней качели.

«Мои куколки», — подписал видео Виторган.

На кадрах сестренки расположились на сетчатой качели, старшая Этель не скрывает своих эмоций от качания – девочка заливается звонким смехом на радость маме и папе.

Смотрите также