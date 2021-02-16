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С акцентом на бедра: Бузова в укороченном жакете, мини-юбке и белых сапожках повеселилась в ресторане

Телеведущая поздравила певицу Ирину Дубцову с днем рождения.

С акцентом на бедра: Бузова в укороченном жакете, мини-юбке и белых сапожках повеселилась в ресторане
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

35-летняя Ольга Бузова продолжает карьеру телеведущей на канале ТНТ. Девушка усиленно трудится, не покладая рук: съемки выпусков ток-шоу «Бородина против Бузовой», порой, заканчиваются глубоко за полночь. Но теледива не раз подчеркивала – она обожает свою работу и очень счастлива.

 

Накануне после съемок Бузова поспешила в ресторан. Кстати, в тот же самый, что и на День Святого Валентина. Там отметила свой день рождения певица Ирина Дубцова.

В числе приглашенных была и Ольга Бузова. Поющая телеведущая отправилась поздравлять именинницу в стильном сером костюме, состоящем из укороченного жакета и мини-юбки. За счет белых сапог с высоким голенищем инстадиве удалось сделать акцент на бедрах. Получилось эффектно и стильно.

Кстати, недавно Бузова призналась, что продолжает терять вес. Ее размер сейчас ХS, однако и он уже ей большой. Поклонники связывают это со стрессом, который девушка сейчас испытывает после разрыва с бойфрендом.

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