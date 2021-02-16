«Какая красивая!»: невестка Валерии не сдержала эмоций при виде певицы с внучкой на руках

Звезда снова побывала в гостях у младшего сына, где понянчилась с малышкой Селин.

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин с женой Лианой недавно впервые стали родителями. У них родилась дочка, которую назвали Селин. «Селинка-малинка» — так ласково именует звездная бабушка свою внучку. И уже второй раз побывала в гостях у месячной крохи, чтобы вновь взять ее на ручки.

Валерия поделилась трогательными кадрами в микроблоге. Звезда держит подросшую внучку на руках и буквально светится от счастья.

— Какая же вы красивая, — восхитилась невестка свекровкой. — Твоими глазами, потому и фото получились, — любезно ответила Валерия.

Малышка Селин заметно подросла. Мама с папой укладывают дочку с собой в кровать, чтобы стараться высыпаться – кроха часто просыпается покушать. Однако, это не омрачает радости родительства у молодых мамы и папы – они не могут надышаться на свою Селин, наряжают ее в красивые платья и устраивают фотосессии.

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