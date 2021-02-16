Папина капризуля: Богомолов показал, как дочка от Мороз прячется от камеры и обещает «прикончить» отца

Театральный деятель Константин Богомолов расстался с актрисой Дарьей Мороз в 2018 году. Однако, бывшие поддерживают дружеские отношения и вместе воспитывают 10-летнюю дочь Анну. Недавно мама разрешила девочке бьюти-эксперимент – осветлить челку. Судья по всему, на этом маленькая модница не остановилась – на новом видео, которое показал отец, Аня уже блондинка до самых кончиков.

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Только вот девочка не захотела появляться в папином микроблоге. Она стала прятаться от камеры и начала забавно угрожать отцу:

«Если выложишь это в Instagram, я тебя прикончу, знай!», — закапризничала наследница.

Папа обиженно переспросил: «Просто возьмешь и папу вот прикончишь? Ань. Ну как ты такое произносишь…».

«Дочь – борец с инстаграмом», — подписал видео Богомолов. Шутку дочки режиссера поклонники оценили в комментариях:

«Классная!», «Девочка огонь», «Будущая актриса, так сыграла класс», «Просто актриса», «Какая хорошенькая», «Дочка какая красотка и как повзрослела», — заметили фолловеры.

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