Стиль до кончиков пальцев: Асмус в «дырявых» ботинках поддержала тренд на тренчи

Звезда театра и кино Кристина Асмус на днях вернулась к своему привычному имиджу. Экс-жена Гарика Харламова несколько месяцев была жгучей брюнеткой – она впервые в жизни покрасила волосы ради карьеры. Но многие фанаты не оценили и буквально считали дни, когда смогут увидеть любимицу снова нежной блондинкой.

Асмус настолько сильно порадовалась своему возвращению в блонд, что устроила даже сеанс самолюбования. А позже с головой ушла в работу, как ни в чем не бывало.

«Мне кажется, что сегодняшнее утро было дня 4 назад! Ночью села в поезд из СПБ в Москву. С поезда сразу на съемочную площадку, — рассказала красавица подписчикам. И добавила: «Отснялась в сцене фильма «Декабрь» режиссера @klim_shipenko, где разбила губу! Потом 2 часа простояла в адских пробках, купила дочке вкуснях и вот только что вошла домой».

Асмус так торопилась домой к дочке, что расположилась на диване, не снимая верхнюю одежду и обувь. Она позировала в трендовой тренче песочного цвета и ботинках с открытым носком. Такая картина подписчикам пришлась по душе:

«Красавица», «Все-таки так лучше, как не крути», «О интересная обувь, как дырявые», «Какая красотка», «Тут очень с Настей похожи», — пишут в комментариях.

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