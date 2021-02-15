38-летняя Лобода в алом мини-платье и на шпильках отметила День всех влюбленных в Дубае

Светлана Лобода является одной из самых популярных певиц. При этом девушка предпочитает скрывать личную жизнь. Как известно, у нее подрастает дочка Евангелина от первого брака с танцором Андреем Царем. А потом артистка родила дочку Тильду, которой не так давно исполнилось два года. При этом отца девочки звезда предпочитает скрывать. Ходят слухи, что им является немецкий певец Тилль Линдеманн.

Лобода отказывается говорить о своих отношениях с фронтменом группы Rammstein. При этом она посещает концерты коллектива. В последнее время певица часто ездит в Арабские Эмираты. В январе она там отдыхала с дочками и мамой. Теперь спустя несколько недель девушка снова поделилась кадрами из Дубая. Там она отпраздновала День всех влюбленных. Светлана дала понять, что провела время с возлюбленным.

Сначала она похвасталась воздушными шарами в форме сердечек. Ими был украшен номер. Позже Лобода поделилась кадрами, на которых дефилировала в алом мини-платье с пайетками и шлейфом. Образ дополнили босоножки на шпильке и клатч в тон. Наряд подчеркнул стройные ноги знаменитости.

«Ведь все, что нам нужно, это только любовь! А вам?» — написала она.

Вечером певица прогулялась по побережью среди пальм. Многие поклонники были сражены ее безупречным образом. «Выглядишь сногсшибательно!», «Классно выглядите», «Очень идет», «Дразнишься красотулька», «Какие ноги», «Идеальная», «Просто нереальный лук», «Ноги!», «Вся в любви, счастливая», — прокомментировали пост подписчики.

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