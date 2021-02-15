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«Мне никто и никогда не помогает»: Цымбалюк-Романовская об оплате услуг ЖКХ в «квартире Джигарханяна»

По словам пианистки, окончательная сумма зависит от времени года.

«Мне никто и никогда не помогает»: Цымбалюк-Романовская об оплате услуг ЖКХ в «квартире Джигарханяна»
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Globallookpress.com

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro озвучила сумму, которую она платит за услуги ЖКХ в своей квартире на Рублевском шоссе. Напомним, что жилье она покупала когда-то вместе с актером Арменом Джигарханяном. Тогда они были еще мужем и женой. После развода она осталась жить в его квартире.

Виталина Цымбалюк-Романовская
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Globallookpress.com

«Я сама снимаю все показания. Мне никто и никогда не помогает. У меня выходит от тринадцати до восемнадцати тысяч рублей в месяц за все услуги ЖКХ. Все зависит от времени года».

Виталина Цымбалюк-Романовская

Как отметила пианистка, ей кажется, что оплата не завышена. Все в меру. «Творческие люди, как мне кажется, не особенно разбираются в этих квитанциях. Если, конечно, понадобится, то я обязательно вникну, но пока не было такой необходимости», — заявила пианистка.

Ранее телеведущий Максим Галкин отмечал, что платит очень большую сумму за услуги ЖКХ за свой замок в деревне Грязь. Юмористу даже приходится экономить.

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Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-РомановскаяМаксим ГалкинНовости googleРублевское шоссе