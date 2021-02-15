71-летнего Михаила Боярского разыскивают приставы за неуплату штрафа

Михаил Боярский известен не только своими ролями в кино и песнями. Он также давно не скрывает, что смотрит футбол и любит болеть за команды с трибун. Также артист обожает езду на автомобиле, но при этом часто паркуется в неположенном месте и порой превышает скорость. Уже несколько раз ему приходилось выплачивать внушительные суммы за нарушения. Еще в 2019 году у него скопилось 12 штрафов, но он их оплатил.

Однако теперь стало известно, что 71-летнего Боярского разыскивают приставы. Оказалось, что у актера висит неоплаченный штраф, который был назначен еще 30 ноября. Мужчина не заплатил за нарушения три тысячи рублей за минувшие два месяца, а также не обжаловал штраф, поэтому Федеральная служба судебных приставов начала искать нарушителя. Когда с Михаилом Сергеевичем связались журналисты, то он отметил, что ничего не знает про сложившуюся ситуацию.

«Я не знаю, надо спросить у тех, кто занимается этим. Не я документами занимаюсь», — заявил актер, пишет Пятый канал.

Стоит отметить, что ранее сын Боярского Сергей признавался, что артист паркуется в неположенных местах, когда нет другого выхода. По его словам, во дворе, где живет звезда кино, часто просто не остается парковочных мест. А некоторое время назад Михаил Сергеевич изумился, увидев размер пенни, которые ему начислили за неоплату услуг ЖКХ в полном объеме. Однако поклонники любят артиста за его творчество и не осуждают звезду.

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