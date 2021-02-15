«Пудру на себя опрокинула что ли?»: певицу Asti высмеяли за неудачный макияж

С недавних пор певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Asti, стала блондинкой. А накануне в честь Дня святого Валентина вокалистка предстала на видео в Instagram с непривычным макияжем. Вероятно, для аудитории Asti все вместе взятое оказалось слишком. Два смелых преображения за короткий срок они вынести не смогли.

Под видео, на котором Анна Дзюба явно красуется собой, давая понять, что очень довольна тем, как выглядит, вокалистке устроили «большую стирку».

Звезде указали на неудачный макияж и обвинили в чрезмерном увлечении апгрейдами. На видео очевидно, что Asti сделала виниры, подкачала губы и подкоррективала нос. Мейкап же усилил ощущение искусственности.

«Ох, уж эти коричневые носы», «Пудру на себя опрокинула, что ли?», «Вопрос, а почему кончик носа красный?», «Девушка красивая, но что-то с носом и щеки как из «Морозко», «Вся сделанная, переделанная», — высказываются в Сети.

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