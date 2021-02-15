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«Прекрасная женщина была»: Татьяна Тарасова поделилась архивным фото с ныне покойной мамой

Прославленный тренер почтила память близкого человека.

«Прекрасная женщина была»: Татьяна Тарасова поделилась архивным фото с ныне покойной мамой
Татьяна Тарасова. Фото: Борис Кудрявов/ «Экспресс-газета»

Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Анатольевна Тарасова 15 февраля почтила память своей мамы Нины Григорьевны.

В Instagram звезда спорта поделилась совместным архивным снимком с родительницей, который был сделан во время посещения двумя женщинами картинной галереи. Судя по всему, памятный кадр был сделан примерно лет тридцать назад.

«День рождения мамы», — подписала фотографию Татьяна Тарасова.

Подписчики тренера, среди которых немало людей лично знакомых с Татьяной Анатольевной и ее знаменитой семьей, поблагодарили ее за память и рассказали, каким чудесным человеком была Нина Григорьевна.

«Мамы всегда с нами», «Вечная память вашей маме», «Наши родители и близкие всегда с нами, просто не рядом», «Прекрасная женщина была Нина Григорьевна, любимица всех жителей дома 75 на Ленинградском проспекте. Светлая память», «Хорошо помню вашу гостеприимную, прекрасную маму и вашу квартиру в Генеральском», — отозвались поклонники Татьяны Тарасовой.

Напомним, что на днях тренер отметила свой день рождения. Татьяне Анатольевне исполнилось 74 года.

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