«Невозможно — это просто слово»: Шварценеггер почтил память советского штангиста Власова

13 февраля не стало знаменитого советского спортсмена Юрия Петровича Власова. Прославленный штангист, олимпийский чемпион и 4-кратный чемпион мира умер в Москве в возрасте 85 лет.

Это был настолько известный человек, что даже голливудский актер Арнольд Шварценеггер считал его своим кумиром. Узнав о смерти Власова, «Терминатор» написал серию постов в Twitter, чтобы почтить память выдающегося спортсмена.

Yuri Vlasov taught all of us that “impossible” is just a word. He was the first person to clean and jerk 200KG, and he inspired me when I met him as a young lifter in 1961. It is because of people like him that I refuse to call myself self-made. 1/ pic.twitter.com/K4qGV0rzEz — Arnold (@Schwarzenegger) February 15, 2021

«Юрий Власов всех нас учил, что невозможно — это просто слово. Он был первым, кто толкнул 200 кг, и он вдохновил меня, когда я встретил его молодым атлетом в 1961 году. Именно из-за таких людей, как он, я отказываюсь называться сделавшим себя сам», — написал бывший губернатор Калифорнии.

Во время второй встречи со штангистом Шварценеггер был потрясен еще больше. Оказалось, что Власов — не только отличным атлетом, но и выдающийся мыслитель.

«Он говорил о поэзии и политике как профессор и носил с собой больше книг, чем гирь, — продолжает Арнольд. — Он сказал мне, что сила тела — ничто по сравнению с силой разума. Он был одним из сильнейших людей в мире и считал, что настоящая сила исходит от слов».

Актер выразил соболезнования родным и близким Власова и понадеялся, что кто-то из его подписчиков будет вдохновлен историей этого невероятно человека из России.

Добавим, что за свою жизнь Юрий Петрович установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР. Позже он возглавлял Федерацию тяжелой атлетики и Федерацию атлетической гимнастики Советского Союза, был депутатом в СССР и в последствии заседал в Госдуме РФ.

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