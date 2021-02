«Невозможно — это просто слово»: Шварценеггер почтил память советского штангиста Власова

13 февраля не стало знаменитого советского спортсмена Юрия Петровича Власова. Прославленный штангист, олимпийский чемпион и 4-кратный чемпион мира умер в Москве в возрасте 85 лет.

Это был настолько известный человек, что даже голливудский актер Арнольд Шварценеггер считал его своим кумиром. Узнав о смерти Власова, «Терминатор» написал серию постов в Twitter, чтобы почтить память выдающегося спортсмена.

Yuri Vlasov taught all of us that “impossible” is just a word. He was the first person to clean and jerk 200KG, and he inspired me when I met him as a young lifter in 1961. It is because of people like him that I refuse to call myself self-made. 1/ pic.twitter.com/K4qGV0rzEz

— Arnold (@Schwarzenegger) February 15, 2021