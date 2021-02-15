«Она знала, на чье место ставит машину»: Проскурякова озвучила свою версию скандала с вдовой миллионера

Конфликт между двумя звездными соседями набирает обороты. Вдова коллекционера Евгения Самусенко, скандально известная Милена Дейнега накануне призналась, что была шокирована манерой общения Юлии Проскуряковой, когда увидела в телефоне сообщения от нее, содержащие мат.

По словам Дейнега, она всего лишь заняла место, принадлежащее семье Игоря Николаева на платной парковке в жилом доме в центре Москвы. Милена добавила, что оставила на лобовом стекле авто номер телефона, а на него пришли послания с ругательствами.

Юлия Проскурякова, общаясь с поклонниками в комментариях к одному из своих постов, рассказала, что все было не совсем так, как описывает Милена Дейнега. Да, она и Игорь Николаев, увидев, что место на парковке занято, позвонили по указанному номеру, но трубку никто не взял. Звездной паре в итоге пришлось ставить машину на чужое место. Проскурякова склоняется к тому, что все было подстроено специально с целью втянуть в скандал известных персон.

«Склоняюсь к тому, что это была провокация с самого начала, — написала в комментариях Юлия Проскурякова. – Так как она знала, на чье место ставит машину, а свои парковочные три места она сдает».

Жена Игоря Николаева вспомнила, что Милена Дейнега однажды рассказывала, что они с мужем специально разрабатывали сценарии, чтобы потом ходить по шоу и получать за это деньги.

«Я не исключаю, что это дело сценарное она не бросила. И возможно, мы стали жертвами именно такого сценария», — предполагает Юлия Проскурякова.

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