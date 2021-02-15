«Твоя любовь впереди»: Филипп Киркоров поддержал Даву после разрыва с Ольгой Бузовой

Прошедший в минувшее воскресенье, 14 февраля, на телеканале «Россия 1» эфир шоу «Танцы со звездами» ознаменовался сенсационным появлением на нем короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова. Вокалист пришел на проект, чтобы поддержать Давида Манукяна.

Блогер и музыкант в паре с хореографом Дарьей Палей танцевали на паркете румбу под живое исполнение Киркоровым композиции «Немного жаль».

После выступления Давид Манукян записал совместное видео с Филиппом Киркоровым, поблагодарив знаменитость за поддержку.

«Филипп, большое спасибо! Это было потрясающе, шикарно. Этот день я запомню на всю жизнь», — говорит Дава в кадре.

Киркоров, в свою очередь, признался, что выступление Манукяна и Палей на паркет вызвало в его душе бурю эмоций и напомнило о событиях в его жизни. Вероятно, он имел в виду свой неудавшийся брак с Аллой Пугачевой.

«Это было невероятно! Ох, перенервничал я Давид. Вернул ты меня в прошлое своей потрясающей историей любви. Ничего! Твоя любовь впереди», — заверил Филипп Киркоров Давида Манукяна.

Кстати, во время шоу «Маска» на телеканале НТВ, Киркоров прямо заявил, что пара Давы и Бузовой распалась по инициативе Ольги.

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