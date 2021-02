Ответ Лозе: автор песен для «Евровидения» встал на защиту английского языка

Известный своими громкими высказываниями музыкант Юрий Лоза в очередной раз выступил против английского языка, утверждая, что участники из России должны ехать на конкурс «Евровидение» с русскоязычными песнями. Звезда считает, что наша страна должна использовать данное мероприятие для продвижения своей культуры, а не ради первых мест. Ответ на это артисту дал поэт Карен Кавалерян, который писал английские тексты для восьми номеров «Евровидения» от пяти стран (в том числе Never Let You Go Димы Билана).

По мнению автора, язык в данном случае не важен — это всего лишь средство коммуникации. Важен посыл, который артист хочет донести.

«Английский язык знают почти все жители Европы, в отличие от русского. Если вы хотите, чтобы вас услышали, то скорее это получится на знакомом для европейцев языке. Вы получите больше баллов и займете более высокое место», — цитирует Кавалеряна портал News.ru.

Поэт призвал не политизировать ни песенный конкурс, ни, тем более, язык Шекспира. Он также добавил, что Лоза ни разу не работал на «Евровидении», чтобы быть компетентным в данном вопросе.

Напомним, что в 1994, 1995 и 1997 годах Россия отправляла своих участников на конкурс с русскоязычными песнями, когда это было предусмотрено правилами музыкального соревнования.

