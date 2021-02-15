«Счастливая»: Навка запечатлела подросшую дочку в пуховом комбинезоне на прогулке с собакой

Татьяна Навка не скрывает, что счастлива в браке с Дмитрием Песковым. Фигуристка подарила ему дочку Надю. Шестилетняя девочка уже изучает несколько иностранных языков, а также занимается балетом и продолжает мамино дело. Она не раз завоевывала золотые медали на соревнованиях по фигурному катанию. Несмотря на то что Навка много работает, она участвует в съемках и создает свои ледовые шоу.

Однако 14 февраля Навка отметила День святого Валентина с близкими. Она предпочла не сидеть дома, а съездила в баню. На следующий день посвежевшая спортсменка отправилась на прогулку с наследницей. Она поделилась трогательными кадрами, на которых запечатлела Надю. Девочка в белом пуховом комбинезоне с принтом и вязаной шапке с помпоном катала на санках собаку — померанского шпица.

«Как говорится: любишь кататься, люби и саночки возить. Вот такая у нас Мишелька счастливая», — заметила звезда.

«Хозяйка», — сказала она, по-доброму смеясь над стараниями дочки.

Во дворе оказалось очень много снега. После сильных осадков в Москве улицы оказались в сугробах. Если для взрослых это стало проблемой, так как добраться до работы теперь сложнее, чем раньше, то дети пришли в восторг. Вот и наследница Навки смогла насладиться снежной погодой.

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