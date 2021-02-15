«Изменилась»: 35-летняя Задорожная запечатлелась без лифчика, показав натуральную грудь во всей красе

Последнее время Настя Задорожная связывала свою жизнь с кино, а в прошлом году решила возобновить карьеру певицы. Кроме того, осенью 35-летняя блондинка спровоцировала слухи о замужестве. На поздравления всех фанатов отвечала скромным «спасибо», а после и вовсе призналась, что ни о какой свадьбе речи не шло. На этот раз он поделилась в своем Instagram коротким видео, на котором позировала с кружкой кофе в легком платье на тонких бретелях. Фанаты отреагировали на такую откровенность.

«Красотка! Изменилась… Какая красивая! Просто нет слов! Ну, прелесть же», — писали пользователи Сети.

Недавно подписчики заподозрили, что Настя, как и многие другие звезды, увеличила себе губы. Но артистка опровергла эти домыслы, показав фото из паспорта.

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