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Папина дочка: бывший муж Арнтгольц нашел в архивах редкий кадр с маленькой дочкой Машей

Актер держал малышку на руках. И они оба приветливо улыбались.

Папина дочка: бывший муж Арнтгольц нашел в архивах редкий кадр с маленькой дочкой Машей
Иван Жидков с Татьяной Арнтгольц, дочкой Машей и сыном Степой от Лилии Соловьевой. Фото: Instagram.com/ivantsarevitch1

Иван Жидков после развода с Татьяной Арнтгольц сумел сохранить с ней дружеские отношения. При этом в одном из интервью актер признался, что испытывает к бывшей жене теплые чувства, ведь она подарила ему дочку Машу. От отношений с моделью Лилией Соловьевой у Ивана есть сын Степа. Дети актера живут со своими мамами на разных концах Москвы. Когда Маша и Степа приезжают погостить к отцу, они непременно устраивают дома переполох. Естественно, такое поведение вкупе с капризами и всяческими шалостями требует от Ивана полного терпения.

Актер Иван Жидков с дочкой Машей
Иван Жидков поделился снимком с дочкой Машей на руках. Фото: Instagram.com/ivantsarevitch1

В Stories микроблога Иван Жидков поделился памятным снимком, на котором запечатлен с маленькой дочкой Машей на руках. Они оба улыбались на камеру. К себе малышка прижимала пупсика. Судя по всему, даже на прогулку девочка брала с собой любимую игрушку. Ну а любящий папа и не возражал.

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