И крупные часы в тему: Зиверт составила стильный лук в духе 90-х исключительно из джинсовых вещей

Певица Юлия Зиверт не перестает удивлять своих поклонников все новыми и новыми образами, примеряя невероятные головные уборы, имиджевые очки и парики всех мастей и тональностей. Однако в обыденной жизни девушка предпочитает одеваться удобно, но в то же время стильно.

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Один из ее последних образов, который звезда собрала исключительно из джинсовых вещей привлек внимание корреспондента Teleprogramma.pro и профессионального стилиста Эллу Маковей.

«Total denim в стилистике 90-х сегодня очень популярен. Широкие джинсы с высокой или средней посадкой, объемные куртки как с чужого плеча. Юлия дополнила свой аутфит крупными украшениями и часами из белого металла с голубым циферблатом, что также поддерживает тему 90-х и цвет светлого денима», — прокомментировала стайл звезды эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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