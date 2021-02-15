«Напоминает игру «Крокодил»: Александр Ревва высказался о работе на шоу «Маска»

Шоумен стал пятым членом жюри самого засекреченного проекта на телевидении.

Накануне, 14 февраля, на НТВ стартовал второй сезон самого загадочного и полного неожиданных перевоплощений и решений шоу «Маска».

Главной интригой первого выпуска программы стало разоблачение таинственного инкогнито, которому предстояло занять пятое кресло в жюри шоу «Маска». С помощью подсказок судьи угадали, кто же станет их коллегой.

Пятым членом жюри стал шоумен и певец Александр Ревва. Он признался, что в восторге от работы на шоу «Маска».

«Я очень рад присоединиться к моим коллегам — к Филиппу, Валерии, Регине и Тимуру, и вместе с ними попытаться разгадать, кто же из артистов скрывается под масками», — отметил Александр Ревва.

Он добавил, что ему невероятно интересно угадывать, кто же скрывается под той или иной маской.

«Это напоминает мне игру «Крокодил», когда наши участники пытаются изобразить всем известных героев, а нам нужно их угадать. Одним словом, это шоу превращает нас, членов жюри, в детей, и я думаю, что именно в этом и есть успех нашего проекта», — поделился Александр Ревва.

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