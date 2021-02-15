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«Напоминает игру «Крокодил»: Александр Ревва высказался о работе на шоу «Маска»

Шоумен стал пятым членом жюри самого засекреченного проекта на телевидении.

«Напоминает игру «Крокодил»: Александр Ревва высказался о работе на шоу «Маска»
Александр Ревва. Фото: телеканал НТВ

Накануне, 14 февраля, на НТВ стартовал второй сезон самого загадочного и полного неожиданных перевоплощений и решений шоу «Маска».

Главной интригой первого выпуска программы стало разоблачение таинственного инкогнито, которому предстояло занять пятое кресло в жюри шоу «Маска». С помощью подсказок судьи угадали, кто же станет их коллегой.

Пятым членом жюри стал шоумен и певец Александр Ревва. Он признался, что в восторге от работы на шоу «Маска».

«Я очень рад присоединиться к моим коллегам — к Филиппу, Валерии, Регине и Тимуру, и вместе с ними попытаться разгадать, кто же из артистов скрывается под масками», — отметил Александр Ревва.

Александр Ревва со своими коллегами, судьями шоу – певицей Валерией и Филиппом Киркоровым
Александр Ревва со своими коллегами, судьями шоу — певицей Валерией и Филиппом Киркоровым. Фото: телеканал НТВ

Он добавил, что ему невероятно интересно угадывать, кто же скрывается под той или иной маской.

«Это напоминает мне игру «Крокодил», когда наши участники пытаются изобразить всем известных героев, а нам нужно их угадать. Одним словом, это шоу превращает нас, членов жюри, в детей, и я думаю, что именно в этом и есть успех нашего проекта», — поделился Александр Ревва.

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