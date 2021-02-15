Видно издалека: Кудрявцева принарядилась для прогулки в актуальное меховое пальто оттенка фуксии

Еще в прошлом сезоне в моду вошли флуоресцентные цвета, которые были мегаактуальными в 90-е годы, их еще называют оттенком фломастеров, кислотными или неоновыми тонами. И хотя они не имели на этот раз бешеной популярности, как в «лихие», приверженцы у них все-таки нашлись. Кроме того, в одном из последних выпусков «Модного приговора» на Первом канале Эвелина Хромченко заметила, что этот колор все еще актуален.

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Лера Кудрявцева пополнила свой гардероб далеко не одной такой трендовой вещицей: от летних нарядов, до офисных и верхней одежды. Накануне она засветилась даже в меховом пальто оттенка неоновой фуксии. Звезда выбрала молодежный вариант с граффити, подобрав к принту шапочку.

«Лерочка, вас в этом пальто за километр видно!», «Ох! Не девушка, а огонек!», «Какое пальтишко классное», «Какая яркая!», «Красавица наша, всегда такая модная, просто супер», — пришли в восторг от образа Кудрявцевой ее подписчики.

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