«Звездный мат»: вдова миллионера поскандалила с Юлией Проскуряковой из-за места на парковке

За женой 61-летнего маэстро Игоря Николаева, 38-летней Юлией Проскуряковой, прочно закрепился имидж очень милой и интеллигентной особы, которая и слова плохого сказать не может. Певица всегда корректно ведет себя с подписчиками Instagram, а в интервью предстает настоящей добродетельной дамой.

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Вероятно, поэтому вдова известного коллекционера Евгения Самусенко Милена Дейнего была шокирована, получив от Проскуряковой гневные сообщения, содержащие ненормативную лексику.

«Звездный мат! Я в шоке, друзья!» — призналась светская львица.

Милена живет в роскошной квартире в одном доме со звездной семьей Николаева и Проскуряковой в центре Москвы. Во время сильного снегопада Дейнега оставила ночевать у себя своего директора, посоветовав ему поставить машину в подземный паркинг на пустующее место, чтобы не замело. Как Милена узнала позже, оно принадлежит семье музыканта.

«Мы, как порядочные люди, оставили номер телефона на случай, если парковка кому-то принадлежит. Утром Михаил посмотрел звонки и входящие сообщения и был в шоке, с номера Юлии Проскуряковой пришло несколько оскорбительных сообщений с матом, унижающих честь и достоинство человека, между прочим, это наказуемо по закону РФ. Это так странно, когда молодая мама применяет в своем лексиконе такие ужасные слова в адрес соседей, тем более понимая, что на паркинг могут попасть только жители дома, у которых есть пульт от ворот», — написала Милена Дейнега в Instagram.

К публикации она приложила скрины переписки с Проскуряковой, доказывающее, что Юлия умеет выражаться крепкими словами.

Жена Игоря Николаева молчать не стала, она отметилась в комментариях к посту, заявив, что законы нарушила противоположная сторона.

«Ну, давайте. Начинайте. Жду повестки в суд за нарушение вами законодательства», — написала Юлия Проскурякова.

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