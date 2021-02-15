«От нее невозможно оторваться»: Валерию запечатлели за укачиванием маленькой внучки

Вместе с мужем она провела с малышкой Селин практически весь день.

Певица Валерия в 52 года стала бабушкой, а ее 22-летний младший сын Арсений неожиданно для некоторых гордо стал носить статус отца. Парень женился только в прошлом году на юной красавице Лиане, а крошка Селин появилась на свет всего через несколько месяцев после свадьбы.

Сейчас девочке полтора месяца, но молодые родители уже решились оставить ее дома с близкими ради празднования Дня влюбленных. Они доверили свое единственное чадо бабушке и дедушке.

Валерия рассказала, что в этот день ей пришлось вспомнить все колыбельные, которые она некогда пела собственным детям. А время, проведенное с малышкой, вызвало в ней необыкновенную волну нежности и счастья.

«Теперь у нас в семье появилась мощнейшая точка притяжения —наша чудесная Селин, от нее невозможно оторваться», — написала она в личном блоге.

К слову, Иосиф Пригожин тоже помогал жене нянчиться с маленькой девочкой. Продюсер никогда не разделял своих детей и наследников жены от Александра Шульгина на чужих и кровных. Поэтому Селин для него — обожаемая внучка, на которую он так же, как и супруга, надышаться не может.

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