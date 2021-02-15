Ну и подруга: Бородина засветила избранника Орловой, которого та тщательно скрывает

14 февраля популярная певица и автор песен Ирина Дубцова отмечала день рождения. Вокалистке исполнилось 39 лет, и по этому поводу она пригласила гостей в модный столичный ресторан. Среди звездных подруг Дубцовой, которые пришли поздравить ее с праздником, и бывшие ведущие реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина, Ольга Бузова, Ольга Орлова.

Бородина пришла в ресторан в сопровождении мужа Курбана Омарова, а Орлова – со своим избранником, бизнесменом по имени Валерий, о романе с которым предпочитает не распространяться. Не публикует Ольга Орлова о совместных снимков с возлюбленным.

Но вероятно, в тот вечер звезда забыла об осторожности, и видео с участием ее любимого мужчины успело распространиться по Сети. Благодарить за эксклюзив нужно Ксению Бородину. Именно она опубликовала в сторис Instagram коротенький ролик, в котором и засветила избранника Ольги Орловой. Правда, не исключено, что разрешение у подруги Бородина все-таки спросила.

Напомним, что Ольга Орлова начала встречаться с бизнесменом Валерием в 2019 году. Именно тогда снимки певицы в компании с таинственным мужчиной стали появляться в СМИ. Позже в интервью звезда призналась, что влюблена, но никаких подробностей о романе и своем избраннике она не разглашает.

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