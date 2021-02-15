«Как эротично!»: Джованна Антонелли обнажила красивый бюст, не уследив за подвижным бикини

44-летняя звезда сериала «Клон» запечатлелась в белом купальнике без пуш-ап.

Бразильский сериал «Клон» в начале 2000-х удивительным образом совпал с настроением отечественных любителей мыльных опер. А его главная героиня марокканка Жади, которую блистательно сыграла Джованна Антонелли, все еще бередит мужские сердца. Воспитанная в мусульманских традициях девушка с ее страстным характером, по сути, отразила настоящий нрав латиноамериканской артистки.

В свои 44 года Антонелли по-прежнему обладает роскошной стройной фигурой, которую любит демонстрировать при удобном случае. Звезда предпочитает наряжаться в дерзкие мини-платья с глубокими декольте. А также радовать поклонников пляжными фотосессиями.

В личном блоге звезда накануне разместила весьма пикантный снимок в белом бикини без пуш-ап. Модель купального костюма оказалась настолько неустойчивой, что чуть не обнажила полностью упругую грудь Джованны.

«Как эротично!», «Неподражаемо красива», «Секси-дива», «Фигура удивительная», «Раскрой секрет своей вечной молодости», «Ох, красивая женщина», — пишут поклонники в блоге звезды на самых разных языках.

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