«Столько силы, боли и души»: партнерша Давы по шоу «Танцы со звездами» восхищается его искренностью

В минувшее воскресенье, 14 февраля, в эфире шоу «Танцы со звездами» экс-бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян и его партнерша Дарья Палей показали невероятно красивый номер. Важной частью этого фееричного выступления стал поп-король Филипп Киркоров, пришедший поддержать Даву. Пара танцевала румбу под живое исполнение Филиппом Киркоровым песни Игоря Николаева «Немного жаль».

Дарья Палей призналась в Instagram, что испытала в эти минуты абсолютные мгновения счастья.

«В этом номере столько силы, искренности, боли и души. Дава, ты молодец! Я рада, что смогла быть частью этого номера!» — написала танцовщица.

Она добавила, что чувствует себя очень счастливой, поскольку и представить себе не могла, что когда-нибудь ей своим голосом будет аккомпанировать сам Филипп Киркоров.

«Великолепный и самый лучший Филипп Киркоров! Мурашки по коже от песни и вашего голоса. Сбылась мечта! Танцевала и испытывала такие эмоции в моменте, о которых мечтает каждый артист и танцор», — поделилась Дарья Палей.

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