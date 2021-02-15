«Большое счастье и радость!»: Бабкина похвасталась успехами внука

Единственный сын Надежды Бабкиной — Данила подарил ей внука Георгия и двух внучек – Веру и Марфу. В марте мальчику исполнится 11 лет. В своем Instagram артистка похвасталась успехами наследника. Оказалось, что Георгий, который учится в гимназии, защитил свой проект «Русская песня – душа народа» и занял первое место в конкурсе. А представлял он его в театре своей бабушки.

«И я сама, и солисты ансамбля «Русская песня» были восхищены проделанной работой! Большое счастье и радость, что наши дети интересуются народными традициями!» — написала Бабкина.

Фанаты также поздравили мальчика с успехом.

«Большой молодец! Умница! Не удивительно – талантлив в бабушку», — писали пользователи Сети.

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