Просто, без изысков: Галкин показал, что едят на завтрак его дети

Малыши за трапезой не только употребляют пищу, но и развлекаются.

Жизнь семьи Аллы Пугачевой и Максима Галкина практически все время находится под пристальным вниманием публики. Шутка ли – они поселились в настоящем замке, да к тому же такие популярные!

С некоторых пор в деревне Грязь, где расположен дом звезд, стали проводится организованные экскурсии к поместью артистов. Предприиимчивые фирмы привозят сюда туристов целыми автобусами. Юморист как-то признался, что ему искренне жаль любопытный народ, ведь ничего кроме высокого забора они увидеть не могут.

В то же время, понимая потребность публики, он периодически радует ее роликами из своего дома. На них, к слову, действительно можно увидеть роскошный антураж, вполне соответствующий статусу замка. Тем не менее, в этой шикарной обстановке Максим живет с женой и детьми вполне скромно. Его наследники не избалованы – радуются каждой новой игрушке, а на стол им подают вовсе не ананасы с рябчиками, а самые простые блюда.

В этом можно убедиться, взглянув на обнародованный Галкиным ролик, где он запечатлел сына Гарри и дочь Лизу за завтраком. Дети с аппетитом ели самые обычные сосиски. Младшая наследница Пугачевой при этом выкладывала смешные рожицы из них и ягод. А мальчик никак не мог нарадоваться новой игрушке – автомату. Демократичные родители не мешали малышам в их забавах.

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