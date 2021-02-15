«Какое счастье взять ее на руки»: Пригожин понянчился с крошечной внучкой Валерии

В новогоднюю ночь 52-летняя певица Валерия стала носить почетное звание бабушки. Внучку Селин подарил ей сын Арсений и невестка Лиана, которые поженились в прошлом году.

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Молодые люди постарались дать маленькой крошке все необходимое и даже переехали из своей фешенебельной квартиры в «Москва-Сити» в район с парком поблизости. Все для того, чтобы девочка могла дышать свежим воздухом и подолгу гулять в комфортных условиях.

Стоит ли говорить, что Валерия души не чает в крошке, наслаждаясь каждой секундой, проведенной рядом. Но, как оказалось, Иосиф Пригожин, муж певицы, обожает девочку тоже, считая ее своей внучкой.

«Солнышко наше. Какое счастье взять ее на руки. Селиночка наша, такая куколка», — написал продюсер в личном блоге.

На обнародованном фото он нежно держит малышку на руках, с любовью вглядываясь в ее лицо.

Напомним, младший сын Валерии Арсений Шульгин появился на свет во втором браке звезды с продюсером Александром Шульгиным. Иосиф Пригожин не раз заявлял, что для него дети жены от этого брака все равно, что кровные.

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