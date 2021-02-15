Будущая певица: дочь Волочковой в струящейся юбке мидакси решилась выступить вместе с мамой

Ариадна выйдет на сцену в Мытищах уже в ближайшее время.

Анастасию Волочкову накануне навестила ее 15-летняя дочь Ариадна. Девушка примерила струящуюся юбку с анималистичным рисунком длины мидакси, красный берет и черный пуловер. Балерина с теплом рассказала об этой душевной встрече своим поклонникам.

«Мы прекрасно провели время, посмотрели романтические фильмы. Ариша пела в нашем домашнем театре песни, и мы просто радовались», — поведала прима.

Как оказалось, выступала на кулуарной сцене девушка неспроста. Это была своего рода репетиция. 17 февраля наследница знаменитой блондинки решила предстать с мамой на концерте в Мытищах.

«Текст неправильный, что уж вспомнила. Не судите строго. Выступать буду не с этой песней», — прокомментировала видео Ариадна.

«Красивые, какая прелесть!», «Талантливая девочка», «Хорошо поешь!», «Очень мило и харизматично», «Замечательный голос», — порадовались за будущую артистку ее подписчики в Instagram.

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