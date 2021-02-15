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«Как-то вы все неуклюже делаете»: Дружинина отчитала Корчевникова, который сделал в студии мостик

Режиссер вспомнила, как в детстве развивала гибкость.

«Как-то вы все неуклюже делаете»: Дружинина отчитала Корчевникова, который сделал в студии мостик
Борис Корчевников. Фото: Globallookpress.com

Режиссер Светлана Дружинина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» отчитала ведущего Бориса Корчевникова, который сделал мостик.

«Я попала в цирковую школу. А знаете, как дальше развивается гибкость? Делается мостик. Я не буду сейчас делать, потому что я на каблуках», — заявила Дружинина.

Борис Корчевников и Светлана Дружинина
Борис Корчевников и Светлана Дружинина. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«А я без каблуков», — сказал Корчевников и сделал с огромным трудом мостик.

«Вы как-то неуклюже все делаете», — заметила режиссер.

«Все, не могу больше», — сказал уставший ведущий.

«И кусочек сахара подтаскивают к пяточкам. А вы должны его поймать и съесть. Вот так у нас развивали гибкость. Самый сладкий сахар знаете какой? Заработанный», — заметила Светлана Дружинина.

Светлана Дружинина — известный российский режиссер и актриса. Она народная артистка России. Академик петровской академии наук и искусств. Она жена знаменитого кинооператора Анатолия Мукасея.

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