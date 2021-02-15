«Жизнь других» в Кении: где можно встретить настоящий первобытный строй
Жанна Бадоева
Звездный гость
Новый сезон «Голос. Дети»: что мы увидели на съемках слепых прослушиваний
Видео

На зависть многим: Пелагея в бикини блеснула пышным бюстом

Певица поделилась кадрами с отдыха.

На зависть многим: Пелагея в бикини блеснула пышным бюстом
Пелагея. Фото: instagram.com/pelageya_insta

В прошлом году стало известно о разводе Пелагеи с хоккеистом Иваном Телегиным. Пара рассталась после трех лет брака. Дочь Таисия осталась жить со звездной мамой. Как писали в некоторых СМИ, причиной расставания стала новая пассия хоккеиста — владелица турфирмы. Однако олимпийский чемпион говорил, дело в другом. Тогда спортсмен отметил, что двум сильным личностям тяжело ужиться вместе.

Пелагея
Пелагея. Скриншот: instagram.com/pelageya_insta

Недавно Пелагея с дочкой отдохнули на Мальдивах. В своем Instagram певица поделилась с фанатами кадрами, сделанными на курорте. На одном из них блондинка позировала в бикини изумрудного оттенка, блеснув стройной фигурой и пышным бюстом.

Добавим, в декабре прошлого года стало известно, что бывшие супруги официально развелись. Телегин будет выплачивать алименты в размере 25 процентов от дохода. Все они будут храниться на специальном счете, которым Таисия сможет воспользоваться только по достижению совершеннолетия.

Смотрите также:

Тэги

Новости googleпевица ПелагеяПелагеяПелагея и Иван ТелегинПелагея новости