На зависть многим: Пелагея в бикини блеснула пышным бюстом

В прошлом году стало известно о разводе Пелагеи с хоккеистом Иваном Телегиным. Пара рассталась после трех лет брака. Дочь Таисия осталась жить со звездной мамой. Как писали в некоторых СМИ, причиной расставания стала новая пассия хоккеиста — владелица турфирмы. Однако олимпийский чемпион говорил, дело в другом. Тогда спортсмен отметил, что двум сильным личностям тяжело ужиться вместе.

Недавно Пелагея с дочкой отдохнули на Мальдивах. В своем Instagram певица поделилась с фанатами кадрами, сделанными на курорте. На одном из них блондинка позировала в бикини изумрудного оттенка, блеснув стройной фигурой и пышным бюстом.

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Добавим, в декабре прошлого года стало известно, что бывшие супруги официально развелись. Телегин будет выплачивать алименты в размере 25 процентов от дохода. Все они будут храниться на специальном счете, которым Таисия сможет воспользоваться только по достижению совершеннолетия.

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