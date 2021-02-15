Сумочка за миллион: жена Малинина похвасталась подарком от мужа на День влюбленных

Музыкант порадовал свою любимую аксессуаром от Hermes стоимостью несколько сотен тысяч рублей.

Накануне праздник всех влюбленных отметили многие звезды. Кто-то символически подарил половинке букет цветов, кто-то устроил романтический ужин, а певец Александр Малинин решил не мелочиться и преподнес любимой жене Эмме сумочку Hermes.

Эмма Малинина показала подарок в своем микроблоге. Это сумка на плечо модели Constance культового бренда, стоимость которой варьируется от 600 тысяч рублей до одного миллиона. У Эммы — комбинированная двухцветная модель нежно-голубого и серого оттенков.

Вечером муж с женой отметили праздник за ужином. Бизнесвумен поздравила своих подписчиков и написала: «Любите и будьте любимы! Happy Valentine’s!»

Напомним, недавно Александр и Эмма отметили 31-ю годовщину со дня свадьбы. Для музыканта брак с бизнес-леди стал третьим по счету. Жена подарила ему близнецов Фрола и Устинью, которым уже по 20 лет.

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