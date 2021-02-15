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«Началась школа»: Ульяна Эндерс объяснила, почему покинула сериал «Сваты» после второго сезона

По словам актрисы, сейчас ей ролей в кино пока не предлагают.

«Началась школа»: Ульяна Эндерс объяснила, почему покинула сериал «Сваты» после второго сезона
Ульяна Эндерс с мамой. Фото: instagram.com/korolevainna/

Актриса Ульяна Эндерс в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснила, почему покинула сериал «Сваты» после второго сезона.

Ульяна Эндерс
Ульяна Эндерс. Фото: кадр из шоу «Звезды сошлись»

«У меня началась школа, и я не смогла сниматься. Училась в Москве, а съемки проходили на Украине. Мы решили с родителями, что школа для меня важнее».

Ульяна Эндерс

Как отметила актриса, сейчас она снимает развлекательные видео на «Ютубе», в «ТикТоке». У нее почти два миллиона подписчиков.

«Веду активно соцсети. Это приносит доход, и я на эти деньги живу. Даже маме стараюсь помогать. До восьмого класса я не была уверена в себе. Мне хотелось резких перемен. Хотелось, чтобы люди на меня обращали внимание. Я ради этого покрасилась в розовый цвет.

Сейчас я уже живу отдельно от мамы. У меня есть молодой человек. В планах поступить в институт. Пока, правда, не могу определиться с профессией», — заявила Ульяна Эндерс.

Напомним, что настоящая фамилия Эндерс — Иващенко. В «Сватах» она сыграла Женечку Ковалеву, внучку главных героев.

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Инна КоролеваКанал НТВпрограмма "Звезды сошлись"Сериал "Сваты"Ульяна Эндерс