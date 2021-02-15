Инна Королева рассказала, как из художественного фильма «Сваты» стали популярным сериалом

По словам актрисы, сначала никто не думал, что это будет долгоиграющий проект.

Актриса Инна Королева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнила, как «Сваты» из обычного двухсерийного художественного фильма стали необычайно популярным сериалом. Также она рассказала, как ее дочь Ульяна сыграла в первых сезонах роль Жени Ковалевой – внучки главных героев.

«Я тогда только закончила Щукинское училище. Родила Ульяну. Надо было как-то работать. Она была со мной в театре, на съемочной площадке. Дитя площадки про таких говорят. Первый раз ее увидел режиссер Юрий Морозов. Он сразу сказал: «Вот это будет Женька!» Мы с дочкой тандемом участвовали». Инна Королева

Как отметила Инна Королева, никто не думал, что «Сваты» станут настолько популярными среди зрителей.

«Когда все начиналось, никто не знал, что это будет долгоиграющий проект. Планировалось всего две серии снять художественного фильма. Мы отснялись и как-то пошло. Решили снять еще один фильм – две серии. И опять пошло. И тогда сценаристы сказали, что пора снимать сразу сериал – 16 серий», — заметила Королева.

Сериал «Сваты» начинали снимать в Киеве в 2008 году. В итоге за четыре года было снято шесть сезонов из-за небывалой популярности. Съемки седьмого сезона начинались в 2020 году, но были заморожены из-за пандемии.

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