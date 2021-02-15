«Как эротично!»: Пегова в кружевном боди оттенка слоновой кости нежно засветила «ложбинку греха»

Ирина Пегова предстала в личном блоге в неожиданном для многих своих поклонников образе. Актриса редко делится с фолловерами кадрами с оттенком секси, но тут было именно так.

Блондинка запечатлелась в кружевном боди цвета слоновой кости, которое не смогло скрыть ее роскошного бюста. Зону декольте французы также романтично называют «ложбинкой греха» за его притягательный эффект для мужских глаз. Плюс ко всему любимица публики запечатлелась в легком наклоне, из-за чего ее грудь стала максимально заметной.

«Как эротично!», «Грудь невероятно роскошная», «Ого, прям неожиданно так, Ирина…», «Декольте умопомрачительное», «Ирочка, какая вы секси в этом образе», «Милашка какая», «Какая цыпочка», «Великолепная!» — прокомментировали пост Пеговой пользователи Сети.

Отметим, что Ирина не случайно запечатлелась в боди, в нем она появляется на сцене МХТ имени Чехова, играя сиделку Пиону в постановке «№ 13D».

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