Нонна Гришаева назвала единственного артиста, с которым согласилась лечь в постель в кино

По словам актрисы, во время сцены они очень сильно смеялись.

Актриса Нонна Гришаева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ назвала актера, с которым она согласилась лечь в постель в кино. Им оказался телеведущий Александр Олешко, ее большой друг по жизни.

«У меня в кино была всего одна сцена с раздеванием. Это было с моим другом Сашей Олешко. Это единственный человек, с которым я могу спокойно лечь в постель». Нонна Гришаева

Как отметила Гришаева, в том фильме у них были серьезнейшие сцены на разрыв.

«Мы очень сильно смеялись. При этом мы, конечно, не были абсолютно голыми. С другими актерами постельные сцены я играть отказывалась. Сейчас я уже нахожусь в таком возрасте, что мне не предложат откровенные роли. И слава Богу», — заявила 49-летняя актриса.

Отметим, что откровенную сцену Нонна Гришаева и Александр Олешко сыграли в забавной комедии «Мужчина с гарантией». Этот фильм вышел на экраны в 2012 году.

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