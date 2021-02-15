«Не расслабляемся!»: 62-летняя Марина Юдашкина в спортзале показала стройную фигуру

Жена прославленного кутюрье даже в праздники не позволяет себе пропускать тренировки.

Бизнесвумен Марина Юдашкина всегда выглядит эффектно и стильно. Еще бы, ведь статус жены прославленного кутюрье Валентина Юдашкина обязывает. В свои 62 года блондинка тщательно следит за фигурой и даже в праздники не позволяет себе расслабляться.

В День Святого Валентина жена Юдашкина отправилась в спортзал. Оттуда светская львица передала подписчикам своего микроблога привет, запечатлевшись вместе с одноклубницами.

«Не расслабляемся!», — подписала снимок Юдашкина.

Бизнес-леди позировала в черном костюме, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Кто-то из подписчиков не смог узнать Марину на снимке среди множества блондинок, и ее сразу же отметили:

«Марина пятая слева», — заметили в комментариях.

Кроме того, не обошли фолловеры вниманием и результаты, которых добилась светская львица в спортзале: «Ваш силуэт выделяется из всех. Фигурка класс!», «Вы шикарно выглядите и в отличной форме».

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