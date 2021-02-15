Акцент на силуэт: Михалкова в корсетном топе из кожи повеселилась в ресторане с подругами

Юлия Михалкова в этом сезоне поддержала тренда на тотальные черные образы, а также кожаные наряды. На многочисленных светских вечеринках и раутах она нередко представала в темном, что дополнительно подчеркивало ее стройность.

Эвелина Хромченко на одном из эфиров «Модного приговора» говорила, что черный цвет действительно обладает эффектом визуально делать силуэт более стройным. Фигура бывшей участницы проекта «Уральские пельмени» на СТС, впрочем, и без того грациозная. Но девушка тем не менее любит лишний раз показать ее во всей красе.

В личном блоге актриса поделилась видео с танцами из ресторана, где она повеселилась с подругами. Юлия предстала в заведении не только в total black look, но и в кожаном топе-корсете, который сделал ее талию максимально тонкой. Образ Михалкова уравновесила строгим жакетом свободного кроя.

Смотрите также