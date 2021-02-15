«С каждым днем мне только хуже»: безутешная вдова Грачевского призналась в плохом самочувствии

В середине января ушел из жизни 71-летний «отец» «Ералаша», режиссер Борис Грачевский. У него остались 36-летняя жена Екатерина Белоцерковская и девятимесячный сын Филипп. Кроме того, от предыдущего брака подрастает восьмилетняя дочь Василиса. Также у мэтра кинематографии — двое взрослых наследников.

Спустя месяц после смерти Грачевского вдова, безутешно страдающая и тоскующая по мужу, призналась: ей становится только хуже.

«Говорят, что со временем будет легче… Но не мне… С каждым днем мне только хуже… Я пытаюсь… Но все тщетно…» — призналась Белоцерковская.

К слову, в феврале Грачевский и Белоцерковская отметили бы пятилетнюю годовщину свадьбы. Девушка не может поверить в то, что мужа больше нет, и каждый день публикует его фотографии. Недавно она возобновила карьеру. Белоцерковская является актрисой и певицей, теперь в семье она — единственная кормилица.

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