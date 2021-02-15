«Кто-то в спортивном костюме лежит, кто-то обернут в простыню»: Зудина о постельных сценах в кино

Как отметила актриса, в «Содержанках» она снималась без одежды.

Актриса Марина Зудина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как снимаются постельные сцены в кино. Сама она играла откровенную роль в сериале «Содержанки».

«У меня первый съемочный день был в пять утра. Так хотелось спать. Ты ложишься под одеяло, так расслабляешься, что тебе в общем-то уже все равно. Очень легко и свободно играть персонаж, который выпивает. В этом образе тебе легче сделать некоторые вещи, которые ты бы не сделала в обычной жизни. Это реально так». Марина Зудина

Как отметила актриса, в «Содержанках» она снималась без одежды.

«Я не была в одежде, но мы как-то так на расстоянии были с партнером в эти съемочные дни. А так, насколько я знаю, кто-то в спортивном костюме лежит, кто-то обернут в простыню. По-разному. Бывает, что на площадке все складывается и ты можешь хулиганить. Атмосфера к этому располагает. А бывает, что ищешь вторые-третьи планы. Так загружен ситуацией, что все кажется пошлым», — заметила актриса.

Марина Зудина — народная артистка России. Она вдова режиссера Олега Табакова, который ушел из жизни несколько лет назад.

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