«Это сидит девушка лет 30!»: в Сети обсуждают 71-летнюю Пугачеву в коротком платье

Примадонна на музыкальном занятии с сыном Гарри предстала с высоким хвостом на голове, а мини-наряд обнажил ее стройные ноги.

Алла Пугачева в апреле отметит свой 72-й день рождения. Но многие фанаты не могут в это поверить, глядя на стройную и энергичную Примадонну, которая недавно отметила китайский Новый год с друзьями в ресторане.

А накануне легенда эстрады позанималась с сыном Гарри на фортепиано, и видео буквально взорвало Интернет: Пугачеву просто не узнали в черном мини-платье и с высоким хвостом.

«Это Алла или Кристина??», «Я думала, это сидит девушка лет 30!», «Алла Борисовна тут как девочка», «Любимая Аллочка, какая же красивая, любимая, прекрасная мама. Детки переняли таланты родителей», «Даааа, Алла Борисовна!! Вы ооооочень хорошо выглядите. В свои 50 лет», «Я сначала подумала, что с Гарри педагог занимается, еще подумала, как Алла позволяет девушке в таком коротком платьице на занятия приходить», «Даже не сразу узнала! Все думала, повернется, а там Кристина», — пишут в комментариях поклонники.

Не обошли вниманием в комментариях и талант юного пианиста. Гарри Галкин прекрасно чувствует музыку и способен творить по-настоящему. В этом многие смогли убедиться, прослушав его импровизацию в четыре руки с Игорем Николаевым в новогоднюю ночь.

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