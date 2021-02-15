«Покрасилась в рыжий, все мужчины стали обращать на меня внимание»: Стоцкая о цвете своих волос

Как отметила певица и актриса, она очень часто экспериментировала.

Актриса и певица Анастасия Стоцкая в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как с годами менялся цвет ее волос.

«Мы все немножечко хотим быть красивыми. Я, к примеру, родилась черная. Абсолютно. У меня даже на ушах как у рыси был пух такой. Потом я посветлела и стала русая. А в 18 лет я решила сменить имидж. Мы тогда жили на Коломенской. Я пошла в ближайший переход метро, купила огненную краску и отстригла челку. Покрасилась в рыжий, все мужчины стали обращать на меня внимание». Анастасия Стоцкая

Как отметила звезда, когда она была беременна вторым ребенком, то стала брюнеткой.

«Я решила отстричь волосы и покраситься в такой шоколадный цвет. А после поняла, что все-таки рыжий мой цвет и больше не стала экспериментировать. Тем более, что волосы портятся от этого. Прежде чем кардинально менять цвет волос, девочки, подумайте хорошо», — заметила Анастасия Стоцкая.

Напомним, что Анастасия Стоцкая родилась в Киеве, где и прошли ее детские годы. С пяти лет она выступала в популярных детских коллективах.

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