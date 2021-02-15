«Это невероятно красиво!»: Климова на пляже облилась водой, показав капли на идеальном теле

43-летняя звезда сериалов «Бедная Настя» и «По законам военного времени» Екатерина Климова для многих россиян не только любимая актриса, но и эталон красоты, а также стимул держать себя в форме.

После 4 родов артистка смогла сохранить формы, которым могут позавидовать и 20-летние. Ее блог постоянно наполняется комментариями, где женщины умоляют звезду поделиться своим секретом красоты и стройности, а кто-то просто шутливо констатирует: «Точно ведьма». К слову, этот имидж приклеился к зеленоглазой брюнетке не случайно, она уже не первый год играет Маргариту в небезызвестном спектакле по роману Булгакова, и делает это настолько убедительно, что мысли о сходстве с героиней произведения напрашиваются сами собой.

Новый повод для разговора дала фотография звезды, сделанная ей некогда на одном из израильских пляжей. Сейчас этот кадр обсуждают ее фанаты в аккаунте, посвященном ее творчеству. Звезда показала свою фигуру крупным планом, облившись водой из бутылки. Ее струи и капли лишний раз подчеркнули грациозность ее изгибов.

«Это невероятно красиво!», «Многим нравится Екатерина и это справедливо, она умница и красавица, и еще она отличная мама четырех замечательных детей!!», «Супербюст!», «Ни убавить, ни прибавить», «Четверо детей и такая фигура! Еще, я думаю, родишь! Беременность молодит Вас!», «Какая красавица!», «Какой красивый животик», «И тоненькая, и грудь есть», «Как вы сохраняете свою форму?», «Вы занимаетесь спортом?», «Что вы делаете, чтобы так выглядеть?» — отметились фолловеры в комментариях.

Смотрите также