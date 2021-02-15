Бузова в мини-шортах и ботфортах из латекса повеселилась в том же ресторане, что и Тарасов с Костенко

Ольга Бузова несмотря на отсутствие личной жизни все-таки отметила День Святого Валентина. Девушка после работы отправилась в ресторан, где в кругу друзей и подруг повеселилась от души. Кстати, в этом же заведении проходил романтический ужин бывшего мужа Бузовой, Дмитрия Тарасова, с женой Анастасией Костенко.

Бузова появилась на публике в игривом образе. Красавица облачилась в принтованную футболку и микро-шорты. Добавили остроты в аутфит высокие ботфорты из латекса.

«Спасибо за приглашение и за добрый, душевный вечер, — поблагодарила Бузова подругу. – Ты как всегда устроила для всех настоящий праздник».

Напомним, что драма в личной жизни Бузовой произошла спустя несколько дней после 35-летия певицы. Девушка объявила о разрыве с бойфрендом Давидом Манукяном. Она сначала обвинила его в изменах и рукоприкладстве, но позже удалила видео. Сейчас звезда старается пережить боль при помощи творчества – она выпустила новый хит «Грустный трек».

А с Дмитрием Тарасовым теледива была в браке несколько лет. Однако, драматичный разрыв с футболистом долгое время был больной темой Ольги. И, чтобы отвлечься, она стала петь.

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