Дорого-богато: Галкин, возлежа на шелковых подушках, показал диванную комнату в своем замке

Максим Галкин в преддверии Дня святого Валентина выпустил новый клип, посвященный этому празднику. Менее чем за сутки он набрал 200 тыс. просмотров, попав в лидеры YouTube. Этой новостью юморист решил похвастаться в личном блоге, поговорив с сыном.

«Гарри, ты в курсе, что мой клип залетел в тренды? На 14 месте уже!» — сказал муж Аллы Пугачевой. «Тренды-шмендры?» — спросил мальчик. «Вот именно!» — ответил отец.

В этот момент Галкин-старший и Галкин-младший уютно валялись на роскошных диванах одной из комнат замка, интерьер которой полностью был отделан дорогими тканями вроде парчи и шелка. Помещение в целом создавало ощущение чего-то очень мягкого: на мебели лежали многочисленные подушки и даже стены оказались бархатными.

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