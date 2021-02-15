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После баньки: 45-летняя обнаженная Навка нырнула в снег, засветив идеальную фигуру

Олимпийская чемпионка провела 14 февраля не только празднично, но и с пользой.

После баньки: 45-летняя обнаженная Навка нырнула в снег, засветив идеальную фигуру
Татьяна Навка. Фото: Global look press

Татьяна Навка с мужем Дмитрием Песковым отметили День Святого Валентина в компании друзей, повеселившись на вечеринке у Стаса Михайлова. Фигуристка выбрала для праздника сдержанный образ, облачившись в белоснежную рубашку и трендовую массивную цепь и серьги из желтого металла.

Вечер у фигуристки прошел не только весело, но и полезно. 45-летняя Навка с удовольствием отправилась в парную, а после поспешила охладиться в сугробе – накануне в Москве выпало огромное количество чистого и пушистого снега.

«Обожаю прыгать в снег! Босиком», — призналась красавица.

 

Навка пошагала по тропинке вдоль сугробов в полотенце, а, остановившись, скинула его и нырнула в снег, засветив обнаженную фигуру с идеальными формами.

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