«Плавно подошли к размеру ХS»: Бузова в белой юбке миди и футболке похвасталась своей фигурой

Телеведущая, певица Ольга Бузова в январе рассталась с бойфрендом Давидом Манукяном, поэтому День Святого Валентина девушка отмечала с подругами. Да и в целом 14 февраля для звезды не было похоже на праздник – она провела его как будний день.

Бузова после закрытия «Дома-2» осталась на телеканале ТНТ в качестве ведущей ток-шоу «Бородина против Бузовой». Здесь блондинка и брюнетка затрагивают остросоциальные темы и вместе с экспертами и героями разбирают их, пытаясь найти истину. Для появления в кадре Бузова облачилась в светлый аутфит, состоящий из футболки с принтом и юбки миди с разрезом спереди.

«Итак, мы плавно подошли к размеру ХS, который тоже, скажем так, не совсем в обтяг. Который тоже большеват, но дело в том, что меньше уже нет. Такой у нас сегодня образ, стильный элегантный», — похвасталась теледива.

Стоит признать, что о чересчур худощавой фигуре Бузовой поклонники тревожатся уже давно. Еще в декабре, когда поющая телеведущая улетела на Мальдивы и показала себя в купальнике, многие запереживали о здоровье звезды.

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