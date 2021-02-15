«Я выполнила его волю»: Безрукова впервые раскрыла секрет, почему у ее сына нет могилы

Шесть лет назад у актрисы Ирины Безруковой умер единственный сын Андрей Ливанов, парню было всего 25 лет. Его нашли с проломленной головой в собственной ванной. После рассмотрения множества версий кончины молодого человека официально остановились на одной – он умер от острой сердечной недостаточности.

О том, где похоронили наследника Ирины Безруковой никто никогда не слышал. На передаче «Однажды…» канала НТВ артистка впервые раскрыла тайну – могилы у ее сына нет.

«Сын говорил, что человечество растет с такой большой скоростью, что скоро весь мир превратится в одно большое кладбище, зачем захламлять планету. Есть разные традиции, когда тела предавались огню и потом уходили в природу. Я просто выполнила его волю», — сказала актриса.

Прах сына развеял над карельским озером его отец, первый муж звезды Игорь Ливанов, там они вместе мечтали побывать на рыбалке. Безрукова призналась, что не посещает могилы своих близких в Ростове-на-Дону, считая, что в этом нет никакого смысла, поскольку там нет душ людей.

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