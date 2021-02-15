«Навел марафет»: сын Яковлевой показал лицо после удаления татуировки гроба

Скандально известный сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных около полутора лет назад заявил, что стал удалять татуировки со своего тела. А они у него практически везде. Начал с самого заметного – лица, а процесс сведения парень показывал в личном блоге.

Как оказалось, до конца мужчина дело так и не довел. На шоу «Док-ток» Первого канала он признался, что это не так-то просто – лицо отекает, а к финишу идти слишком долго. Тем не менее, от главного рисунка, который сильно раздражал Елену Яковлеву, он более-менее избавился, по крайней мере, изменил его.

«Маме не нравится гроб на лице. Вот я с ним навел марафет, чтобы он чуть менее напоминал гроб», — рассказал он.

В итоге вместо черного ящика на коже Шальных красуется нечто бесформенное, возможно, это не конечный результат. И на его месте появится что-то иное.

К слову, наколки Денис стал делать под влиянием своей бывшей девушки, которая имела свой тату-салон. Однако отношения закончились, а последствия (в прямом смысле слова) остались на лице. Актриса всегда спокойно относилась к увлечениям наследника и даже как-то в поддержку сына сделала себе перманент в виде бабочки на пояснице, пишет КП. Но вот с гробом на щеке так и не смирилась.

Отметим, что в настоящий момент парень получил диплом фитнес-тренера, до этого работал парикмахером.

Смотрите также